Семин высказался о новичке "Локомотива"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин дал характеристику новоиспеченному форварду своей команды Эдеру.

"Лучшая характеристика Эдера - гол в ворота Франции в финале чемпионата Европы 2016-го года. Это игрок атаки, играющий на передней лини и в штрафной площади, где достаточно эффектно выглядит. Он прошел хорошую школу, достаточно опытен. Но вопрос адаптации в российском чемпионате стоит всегда. Важно, как сейчас он это все "переварит", как воспримет и как будет понимать ту игру, которая есть на данный момент в "Локомотиве". Теперь многое будет зависеть от этого игрока", - цитирует наставника "железнодорожников" чемпионат.com.

Напомним, Геркус прокомментировал переход Эдера. | soccernews.ru