Семин высказался о переходе Смолова



Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не захотел подробно комментировать переход в команду нападающего Федора Смолова.

"Готов буду комментировать переход Смолова, когда он появится у меня на тренировке.

Клуб уже объявил о переходе? И что? Я буду готов говорить про него, когда увижу его на тренировке.

Жду ли я его на тренировке уже сегодня? Не знаю", - цитируют Семина российские СМИ.

Напомним, что 28-летний Смолов перешел в "Локомотив" из "Краснодара" за 9 миллионов евро.

Не пропустите: Официально: Смолов перешел в "Локомотив". | http://soccernews.ru