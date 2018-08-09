Семин высказался о переходе Смолова

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Семин высказался о переходе Смолова
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не захотел подробно комментировать переход в команду нападающего Федора Смолова.

"Готов буду комментировать переход Смолова, когда он появится у меня на тренировке. 

Клуб уже объявил о переходе? И что? Я буду готов говорить про него, когда увижу его на тренировке.

Жду ли я его на тренировке уже сегодня? Не знаю", - цитируют Семина российские СМИ.

Напомним, что 28-летний Смолов перешел в "Локомотив" из "Краснодара" за 9 миллионов евро.

Не пропустите: Официально: Смолов перешел в "Локомотив". | http://soccernews.ru

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