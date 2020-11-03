Семин высказался о положении Алексея Миранчука в "Аталанте"

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Семин высказался о положении Алексея Миранчука в "Аталанте"

Известный российский тренер Юрий Семин высказался по поводу положения Алексея Миранчука в "Аталанте".

Ранее главный тренер итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини сказал, что считает Миранчука игроком замены, так как ему нужно время на адаптацию.

"То, что Миранчук мало играет в составе "Аталанты", - проблема. Теряется игровая практика, но нужно давать более веские основания для игры в основе. Надеемся, что в ближайшее время Леша будет играть. Один шанс, который ему предоставили, он использовал.

Выпадет ли такой шанс на сегодняшний матч, я не знаю, я же не Гасперини и не могу сказать, что у него в голове. Но второй шанс Миранчуку должны предоставить. Повторюсь, первый он уже использовал", - передает слова Семина "Чемпионат".

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