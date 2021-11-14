Семин высказался о поражении России в матче с Хорватией

Фото: инстаграм Юрия Семина/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о игре сборной России в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии (0:1).

"Сегодня мы увидели более высокое индивидуальное мастерство хорватов. Но увидели и то, что у нас есть хорошая молодая сборная, которая в состоянии прогрессировать, может выиграть отборочный матч. Футболисты дисциплинированы, хорошо подготовлены физически, играют друг за друга и за тренера. Мы должны поддержать сборную перед следующими матчами. Случаи бывают всякие. Хорваты имели индивидуальное мастерство достаточно выше, но они практически ничего не создали у наших ворот. Чистый случай, который помог им победить", - приводит слова Семина "Чемпионат".

В результате поражения Россия не смогла завоевать прямую путевку на ЧМ-2022, но продолжит борьбу за попадание на мундиаль в стыковых матчах.

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