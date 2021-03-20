Сёмин высказался о потенциале Захаряна

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Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин в новом выпуске "Коммент.Шоу" оценил перспективы полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна.

"Захарян - талантливый, как Хвича [Кварахцелия], а, может, и посильнее. Игрочище. Я посмотрел, мне он очень сильно понравился. У него громадный потенциал, если правильно распорядиться. Таких ещё не было", - сказал Сёмин.

Захарян - воспитанник "Динамо", за основную команду "бело-голубых" выступает с ноября 2020 года.

В активе 17-летнего хавбека 1 гол и 2 ассиста в 6 матчах.

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