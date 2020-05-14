Сёмин высказался о позиции Филатова при смене тренера в "Локомотиве"

Наставник "Локомотива" Юрий Сёмин удивился позиции Валерия Филатова при выборе нового тренера.

Сообщается, что Филатов, экс-президент клуба и друг Сёмина, поддержал его уход и назначение Марко Николича.

"Я был удивлен и очень сильно! Вероятно, вмешались другие силы. Футбол только забыли!" - приводит слова Сёмина Metaratings.

Напомним, что контракт Сёмина с "Локомотивом" истекает в конце месяца.

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