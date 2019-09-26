Семин высказался о предстоящем матче с "Зенитом"

Наставник "Локомотива" Юрий Семин рассказал, чего ждет от предстоящего матча 11-го тура чемпионата России с "Зенитом". Об этом сообщает "Спорт день за днем".

"Матчи с "Зенитом" рядовыми уже много лет не бывают. Эта команда всегда в лидирующей группе, всегда борется за самые высокие места. И у нас серьезные задачи, так что, конечно же, особенный. Игры с "Зенитом" всегда протекают очень интересно. Полный стадион, как правило. Так будет и в субботу. Безусловно, матч с особой подоплекой.

Говорите, я и "Спартак" не сбрасываю со счетов? Ни в коем случае! И "Ростов" тоже ", - сказал Семин.

Матч "Локомотив" - "Зенит" состоится 28 сентября на стадионе "РЖД Арена". Начало - в 19:00 (мск).

После 10 туров РПЛ "Локомотив" с 20 баллами занимает 5 место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 3 балла.

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