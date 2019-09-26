Семин высказался о предстоящем матче с "Зенитом"

Теги локомотив москваюрий семинзенит санкт-петербургспартак москва

Семин высказался о предстоящем матче с "Зенитом"

Наставник "Локомотива" Юрий Семин рассказал, чего ждет от предстоящего матча 11-го тура чемпионата России с "Зенитом". Об этом сообщает "Спорт день за днем".

"Матчи с "Зенитом" рядовыми уже много лет не бывают. Эта команда всегда в лидирующей группе, всегда борется за самые высокие места. И у нас серьезные задачи, так что, конечно же, особенный. Игры с "Зенитом" всегда протекают очень интересно. Полный стадион, как правило. Так будет и в субботу. Безусловно, матч с особой подоплекой.

Говорите, я и "Спартак" не сбрасываю со счетов? Ни в коем случае! И "Ростов" тоже ", - сказал Семин.

Матч "Локомотив" - "Зенит" состоится 28 сентября на стадионе "РЖД Арена". Начало - в 19:00 (мск).

После 10 туров РПЛ "Локомотив" с 20 баллами занимает 5 место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 3 балла.

А еще: Семин надеется на возвращение Алексея Миранчук к матчу с "Зенитом"|http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Дани Алвес рассказал, кого считает лучшим молодым игроком в мире

Дани Алвес рассказал, кого считает лучшим молодым игроком в мире

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов