Семин высказался о предстоящем переходе хавбека "Локомотива" Иосифова в "Вильярреал"

Теги локомотив москвавильярреалникита иосифовюрий семин

Семин высказался о предстоящем переходе хавбека "Локомотива" Иосифова в "Вильярреал"

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин выразил мнение, что полузащитник московского клуба Никита Иосифов совершил ошибку, согласившись перейти в испанский "Вильярреал".

"Я помню Иосифова, он у нас тренировался, был в команде, в молодежной был. Он, вне сомнений, парень талантливый, но я не понимаю одного: игрок воспитывался в академии "Локомотива" и не продлевает с клубом контракт. Это неправильно. Академия и клуб вложили в него много души, сердца и финансов, а человек тут же покидает команду.

Я считаю, что переезд молодых и талантливых игроков из РПЛ в Европу - не совсем правильный путь. В "Локомотиве" уже был почти в основном составе, а кем он сейчас будет в "Вильярреале"? Он будет тренироваться с молодёжной командой и, возможно, когда-нибудь один раз его возьмут на тренировку с основой", - приводит слова Сёмина Sport24.

19-летний Иосифов является воспитанником "Спартака". За "Локомотив" он выступает с 2018 года, провел за клуб шесть матчей и не отметился результативными действиями.

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