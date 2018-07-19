Семин высказался о работе "Локомотива" на трансферном рынке



Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от голландского "Витесса" (0:3) товарищеском матче, заявил, что команде нужно усиление.

"Матч с "Витессом" это показал: первый тайм был хороший, сил хватало, но во втором тайме они закончились. Это хороший спарринг, мы многое увидели. Надеемся, что будет усиление. Не получилось вовремя, но мы надеемся.

Мы не в полном составе, у нас не все сборники вернулись, у всех разное время для отдыха. Другие сборники уже провели матч - Алексей и Антон Миранчуки, а также Мацей Рыбус. Физическое состояние неодинаковое, это самая большая проблема - остается немного времени, чтобы всех привести в один показатель физической готовности. Занятия лучше проходят по отдельным игрокам в индивидуальном порядке, потому нагрузки могут быть разные", - приводят слова Семина российские СМИ.

Этим летом "Локомотив" пополнился защитником Брайаном Идову и нападающим Рифатом Жемалетдиновым, а также выкупил трансфер форварда Эдера.

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