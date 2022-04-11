Семин высказался о разгромном поражении "Локомотива" от "Ростова"
Фото: твиттер Семина\Автор неизвестен
Бывший главный тренер "Локомотива" и "Ростова" Юрий Семин прокомментировал очный матч этих команды, в котором ростовчане одержали уверенную победу со счетом 4:1 в рамках 24-го тура РПЛ.
"Ростов" явно выглядел сильнее. Результат закономерный. Очень ярко себя проявила молодежь команды. Мелехин, Лангович, Щетинин, Сильянов и вышедший Сухомлинов. Они явно превзошли «Локомотив».
Не получилось навязать борьбу? Наверное, в "Локомотиве" знают, почему так произошло. Ответить на это могут те, кто тренировал команду", - сказал Семин.
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