Семин высказался о разгромном поражении "Локомотива" от "Ростова"

Фото: твиттер Семина\Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Локомотива" и "Ростова" Юрий Семин прокомментировал очный матч этих команды, в котором ростовчане одержали уверенную победу со счетом 4:1 в рамках 24-го тура РПЛ.

"Ростов" явно выглядел сильнее. Результат закономерный. Очень ярко себя проявила молодежь команды. Мелехин, Лангович, Щетинин, Сильянов и вышедший Сухомлинов. Они явно превзошли «Локомотив».

Не получилось навязать борьбу? Наверное, в "Локомотиве" знают, почему так произошло. Ответить на это могут те, кто тренировал команду", - сказал Семин.

Также не пропустите: Хави прокомментировал эпическую победу над "Леванте". | http://soccernews.ru