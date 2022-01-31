Семин высказался о сборной Польши
Фото: инстаграм Семина\Автор неизвестен
Юрий Семин поделился мнением о назначении Чеслава Михневича на должность главного тренер сборной Польши, с которой 24 марта национальной команде России предстоит сыграть в стыках к ЧМ-2022.
"Я не знаю нового тренера сборной Польши, не могу прокомментировать его работу.
Не поздно ли за чуть больше чем полтора месяца до матча с россиянами назначать нового главного тренера? Это их проблемы, нам нужно думать о том, как самим лучше подготовиться. Есть бомбардир из "Баварии", который всегда руководит командой. Надо думать о Левандовском, а не том, кто назначен.
Является ли преимуществом сборной России позднее назначение тренера у поляков? Не знаю, будет футбольный матч, тогда мы увидим, у кого преимущество", — цитирует Семина ТАСС.
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