Семин высказался о сборной Польши

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Юрий Семин поделился мнением о назначении Чеслава Михневича на должность главного тренер сборной Польши, с которой 24 марта национальной команде России предстоит сыграть в стыках к ЧМ-2022.

"Я не знаю нового тренера сборной Польши, не могу прокомментировать его работу.

Не поздно ли за чуть больше чем полтора месяца до матча с россиянами назначать нового главного тренера? Это их проблемы, нам нужно думать о том, как самим лучше подготовиться. Есть бомбардир из "Баварии", который всегда руководит командой. Надо думать о Левандовском, а не том, кто назначен.

Является ли преимуществом сборной России позднее назначение тренера у поляков? Не знаю, будет футбольный матч, тогда мы увидим, у кого преимущество", — цитирует Семина ТАСС.

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