Семин высказался о шансах "Зенита" пройти "Бетис"

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Семин высказался о шансах "Зенита" пройти "Бетис"

Фото: инстаграм Семина\Автор неизвестен

Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от матча "Зенита" против "Бетиса" в рамках 1\16 финала Лиги Европы.

"Я сам поехал в Севилью болеть за "Зенит". Думаю, у наших есть хорошие шансы пройти в 1/8 Лиги Европы.

"Зенит" провел хорошие 70 минут и играл на равных у себя дома против "Бетиса". Будем поддерживать наших ребят", – сказал Семин.

Игра между "Бетисом" и "Зенитом" состоится завтра, 24 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск). Первый завершился гостевой победой испанского клуба со счетом 3:2.

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