Семин высказался о ситуации Миранчука в "Аталанте"
Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен
Экс-наставник московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ту ситуацию, в которой сейчас находится российский полузащитник Алексей Миранчук в "Аталанте".
– Почему, по-вашему, у него не складывается в Бергамо? И что делать дальше? Аренда в Италию, возвращение в Россию?
– Сейчас Миранчук вызван в национальную сборную, и для него это очень хороший шанс о себе заявить и переломить ситуацию в клубе. Всем людям, которые в него не верят, в том числе в какой-то степени и Гасперини, там будет возможность показать, что он футболист высокого уровня.
Почему-то уверен, что он все равно должен заиграть. Некоторые вещи мне не особенно понятны. То игровое время, которое ему дают, он использует неплохо, успевает принести пользу и за 15-20, и даже за 10 минут.
Но полный матч Алексею не давали почти ни разу! С другой стороны, внутри команды ситуация видится совсем по-другому, но это лично мое мнение со стороны, – сказал Семин.
В нынешнем сезоне Миранчук сыграл в шести матчах Серии А, в которых отметился одним ассистом.
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