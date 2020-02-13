Семин высказался о ситуации с Миранчуком

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о ситуации с хавбеком команды Алексеем Миранчуком. Об этом сообщает ютуб-канал Nobel.

"Есть некоторые моменты, которые мне не нравятся. "Мы продаем Миранчука". Есть такие позывы.

Миранчука не надо продавать. За Миранчуком должны приходить и предлагать. А тогда нужно думать, хороший клуб или плохой.

Дальше. В большей степени это должно быть решение самого Миранчука. Может быть, он не хочет уходить. Зачем ему уходить, если это клуб невысокого уровня? Он в "Локомотиве" себя прекрасно чувствует, он растет, набирается сил.

Его не надо никуда предлагать. Если он будет достоин, серьезный клуб его сам придет и возьмет, и даст хорошие деньги. Предлагать его не надо, это удешевляет. Он же не игрушка", - сказал Семин.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован "Ювентус".

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