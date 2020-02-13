Семин высказался о ситуации с Миранчуком

Теги алексей миранчукюрий семинлокомотив москва

Семин высказался о ситуации с Миранчуком

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о ситуации с хавбеком команды Алексеем Миранчуком. Об этом сообщает ютуб-канал Nobel.

"Есть некоторые моменты, которые мне не нравятся. "Мы продаем Миранчука". Есть такие позывы. 

Миранчука не надо продавать. За Миранчуком должны приходить и предлагать. А тогда нужно думать, хороший клуб или плохой.

Дальше. В большей степени это должно быть решение самого Миранчука. Может быть, он не хочет уходить. Зачем ему уходить, если это клуб невысокого уровня? Он в "Локомотиве" себя прекрасно чувствует, он растет, набирается сил. 

Его не надо никуда предлагать. Если он будет достоин, серьезный клуб его сам придет и возьмет, и даст хорошие деньги. Предлагать его не надо, это удешевляет. Он же не игрушка", - сказал Семин.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован "Ювентус".

Не пропустите:  Семин рассказал, кого он считает лучшим менеджером в российском футболе
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стали известны детали искового заявления "Локомотива" к Геркусу

Стали известны детали искового заявления "Локомотива" к Геркусу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов