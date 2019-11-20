Семин высказался о ситуации с травмированными игроками "Локомотива"

Теги локомотив москваюрий семин

Семин высказался о ситуации с травмированными игроками "Локомотива"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о состоянии травмированных игроков московского клуба.

"Баринов и Рыбусь тренируются в общей группе, как и Крыховяк. Все готовы принять участие в матче. Травмированными у нас остаются Фарфан и Жоау Мариу", - приводит слова Семина "Чемпионат".

После 16 туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Клуб отстает от лидера турнира "Зенита" на пять очков.

В 17-м туре "Локомотив" на выезде встретится с "Тамбовом". Матч состоится 22 ноября в 19:30 мск.

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