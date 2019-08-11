Семин высказался о слухах о переходе Рибери в "Локомотив"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победного матча 5-го тура РПЛ с "Уралом" (4:0) ответил на вопрос о возможном переходе экс-игрока "Баварии" Франка Рибери в стан "железнодорожников".

"Вы верите в сказки? Я - нет", - сказал Семин.

Ранее сообщалось, что Рибери отказал клубам из России, Нидерландов и Саудовской Аравии.

Футболист этим летом покинул "Баварию", за которую выступал с 2007 года. Сейчас он является свободным агентом.

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