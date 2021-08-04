Семин высказался о своем назначении в "Ростов"
Фото: твиттер "Ростова"/Автор неизвестен
Новый тренер "Ростова" Юрий Семин рассказал о задачах, которые стоят перед ростовским клубом.
"Задачи нужно ставить всегда – и себе, и игрокам. Одна из них – футболисты должны расти, становиться лучше. Команда у "Ростова" очень молодая. А чтобы развиваться, игроки должны занимать как можно более высокие места – одно взаимосвязано с другим. Меня и губернатор принял, высказал свои пожелания. Мы поняли друг друга. Начинаем работать!" – приводит слова Семина "Спорт-Экспресс".
Напомним, что 74-летний Семин подписал с "Ростовом" контракт на два года. Он сменил на посту главного тренера Валерия Карпина, который сосредоточился на сборной России.
"Ростов" потерпел поражения в двух стартовых турах чемпионата России и занимает 15-е место в турнирной таблице.
Не пропустите: Уткин прокомментировал назначение Семина на пост главного тренера "Ростова". | http://soccernews.ru
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