Сёмин высказался о своём уходе из "Локомотива"
Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин отреагировал на новость о смене тренера столичной команды.
"Задавайте вопросы Мещерякову (председатель совета директоров "Локо" - примечание Soccernews), звоните ему. Мне нечего сказать. Всё они говорят. На сайте пожелали мне сил, здоровья и благополучия? Нечего им ответить, посмотрим, соберём пресс-конференцию, когда будет возможно", - цитирует Сёмина "Чемпионат".
Напомним, что возглавил "Локомотив" серб Марко Николич, который приступит к своим обязанностям с 1 июня.
73-летний Сёмин является самым успешным тренером в истории "железнодорожников". Он выиграл с командой 13 трофеев. Его контракт с клубом истечёт 31 мая.
Не пропустите: Сёмин может остаться в "Локомотиве". | http://soccernews.ru
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