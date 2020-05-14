Сёмин высказался о своём уходе из "Локомотива"

Теги локомотив москваюрий семин

Сёмин высказался о своём уходе из "Локомотива"

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин отреагировал на новость о смене тренера столичной команды.

"Задавайте вопросы Мещерякову (председатель совета директоров "Локо" - примечание Soccernews), звоните ему. Мне нечего сказать. Всё они говорят. На сайте пожелали мне сил, здоровья и благополучия? Нечего им ответить, посмотрим, соберём пресс-конференцию, когда будет возможно", - цитирует Сёмина "Чемпионат".

Напомним, что возглавил "Локомотив" серб Марко Николич, который приступит к своим обязанностям с 1 июня.

73-летний Сёмин является самым успешным тренером в истории "железнодорожников". Он выиграл с командой 13 трофеев. Его контракт с клубом истечёт 31 мая.

Не пропустите: Сёмин может остаться в "Локомотиве". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Николич сменил Сёмина на посту главного тренера "Локомотива"

Официально: Николич сменил Сёмина на посту главного тренера "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов