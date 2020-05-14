Сёмин высказался о своём уходе из "Локомотива"

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин отреагировал на новость о смене тренера столичной команды.

"Задавайте вопросы Мещерякову (председатель совета директоров "Локо" - примечание Soccernews), звоните ему. Мне нечего сказать. Всё они говорят. На сайте пожелали мне сил, здоровья и благополучия? Нечего им ответить, посмотрим, соберём пресс-конференцию, когда будет возможно", - цитирует Сёмина "Чемпионат".

Напомним, что возглавил "Локомотив" серб Марко Николич, который приступит к своим обязанностям с 1 июня.

73-летний Сёмин является самым успешным тренером в истории "железнодорожников". Он выиграл с командой 13 трофеев. Его контракт с клубом истечёт 31 мая.

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