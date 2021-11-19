Сёмин высказался о тренерском потенциале Карпина
Фото твиттер "Ростова"
Бывший наставник "Локомотива" и "Ростова" Юрий Сёмин поделился мнением о главном тренере сборной России Валерии Карпине.
"Мы давно в очень хороших отношениях. Он ещё был футболистом, а я - помощником у Садырина. Он был очень хорошим игроком. Очень сложным по характеру. Из таких ребят вырастают хорошие тренеры. В чём была сложность его характера? Во всём он имел своё мнение. Его нужно было убедить, прежде чем давать какое-нибудь задание.
Он имел своё мнение, чтобы полностью себя реализовать. Говорил тренеру, как ему самому будет лучше. Или, наоборот, тренер его убеждал в преимуществе той или иной позиции. Это абсолютно нормальное взаимодействие между игроком и тренером. Общение всегда должно быть. Не совсем правильно работать без импровизации. Хотя, может быть, другие тренеры считают иначе - что пререкаться нельзя", - сказал Сёмин.
52-летний Карпин возглавляет российскую сборную с июля. До этого он тренировал "Ростов", армавирское "Торпедо", "Мальорку" и "Спартак".
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