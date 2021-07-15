Семин высказался о возможном назначении Бердыева в сборную России
Фото: твиттер "Рубина"/Автор неизвестен
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России.
"Только что Луи ван Гала назначили тренером сборной Нидерландов, поэтому возраст Курбана Бердыева не играет роли. Здесь главное – качество и профессионализм специалиста. Бердыев заслуживает, чтобы ему дали возможность возглавить сборную России. Будет справедливо, что именно он станет главным тренером нашей сборной, а не иностранец. Это очень хорошая кандидатура, при нем сборная прибавит", – приводит слова Семина Sport24.
68-летний Бердыев ранее тренировал "Химик" (Джамбул), "Кайрат", "Генчлербирлиги" (Турция), "Мунайши", "Нису", сборную Туркмении, "Кристалл", "Рубин", "Ростов" и вновь "Рубин". С 2019 года он не работал тренером.
Не пропустите: Россияне включили Дзюбу в число лучших игроков Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Лингард может перейти в топ-клуб Ла Лиги
-
"Спартак" нацелился на бразильца из "Бенфики"
-
"Манчестер Сити" может купить Левандовски
-
"Тоттенхэм" нацелился на американского форварда
-
Семин высказался о возможном назначении Бердыева в сборную России
-
"Динамо" Киев может купить нападающего сборной Хорватии
-
Зарема отреагировала на тяжелую травму Селихова
-
Влашичем интересуется клуб АПЛ
-
РФС определил лучших игрока и тренера сезона
-
"Вест Хэм" хочет купить вратаря сборной Украины
-
Россияне включили Дзюбу в число лучших игроков Евро-2020
-
"Челси" предложил одного из своих игроков в обмен на Холанда
-
"Спартак" надолго теряет Селихова
-
Клюйверт близок к переходу в клуб из чемпионата Франции
-
Варан окончательно отказался продлевать контракт с "Реалом"
-
Киевское "Динамо" использовало российских фанатов в рекламе на новый сезон (фото)
-
Червиченко высказался об отказе игроков ЦСКА от вакцинации
-
Африканский футболист показал свое фото после того, как ему плеснули кислотой в лицо
-
1
Дюков отреагировал на информацию об отказе игроков ЦСКА от вакцинации
-
"Локомотив" показал форму на новый сезон (видео)