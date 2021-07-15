Семин высказался о возможном назначении Бердыева в сборную России

Фото: твиттер "Рубина"/Автор неизвестен

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России.

"Только что Луи ван Гала назначили тренером сборной Нидерландов, поэтому возраст Курбана Бердыева не играет роли. Здесь главное – качество и профессионализм специалиста. Бердыев заслуживает, чтобы ему дали возможность возглавить сборную России. Будет справедливо, что именно он станет главным тренером нашей сборной, а не иностранец. Это очень хорошая кандидатура, при нем сборная прибавит", – приводит слова Семина Sport24.

68-летний Бердыев ранее тренировал "Химик" (Джамбул), "Кайрат", "Генчлербирлиги" (Турция), "Мунайши", "Нису", сборную Туркмении, "Кристалл", "Рубин", "Ростов" и вновь "Рубин". С 2019 года он не работал тренером.

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