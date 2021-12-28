Семин высказался о возможном переходе Дзюбы в "Рубин"
Фото: инстаграм Семина/Автор неизвестен
Экс-тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин поделился мнением о возможно трансфере форварда "Зенита" Артема Дзюбы в казанский "Рубин".
"Я слухи не комментирую. Может ли Дзюба помочь «Рубину»? Такой игрок не может не пригодиться, он приносит результат", – сказал Семин.
В составе "Зенита" нападающий сыграл 234 матча, в которых сумел забить 105 голов и отдал 69 голевых передач.
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