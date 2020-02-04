Сёмин высказался о возможном продлении контракта с "Локомотивом"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин порассуждал о том, продлит ли клуб с ним контракт, истекающий летом.

"Спрашивать надо наших руководителей. Тренеру нужно помогать, чтобы он лучше работал с командой. Можно и не помогать, конечно, пустить всё по течению или прийти и сказать руководителю: "Его методы устарели"... А ещё можно заявить, что им недовольны игроки. Ведь всем не угодишь, потому что в любом случае кто-то не играет. Если так случится - тогда контракт не продлят. Многое и от результата зависит. У нас изначально ставилась цель попасть в пятёрку. И пока в этом плане нормальные позиции", - сказал Сёмин.

По итогам 19 туров "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, однако отставание от идущего вторым "Краснодара" составляет всего одно очко.

На прошлой неделе сообщалось, что "железнодорожники" могут заменить Сёмина на серба Владана Милоевича.

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