Сёмин высказался о возможном продлении контракта с "Локомотивом"
Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин порассуждал о том, продлит ли клуб с ним контракт, истекающий летом.
"Спрашивать надо наших руководителей. Тренеру нужно помогать, чтобы он лучше работал с командой. Можно и не помогать, конечно, пустить всё по течению или прийти и сказать руководителю: "Его методы устарели"... А ещё можно заявить, что им недовольны игроки. Ведь всем не угодишь, потому что в любом случае кто-то не играет. Если так случится - тогда контракт не продлят. Многое и от результата зависит. У нас изначально ставилась цель попасть в пятёрку. И пока в этом плане нормальные позиции", - сказал Сёмин.
По итогам 19 туров "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, однако отставание от идущего вторым "Краснодара" составляет всего одно очко.
На прошлой неделе сообщалось, что "железнодорожники" могут заменить Сёмина на серба Владана Милоевича.
Не пропустите: Сёмин вспомнил о чемпионской команде "Локомотива" 2004 года. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15