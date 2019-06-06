Семин высказался о возможном расширении РПЛ до 18 команд

Наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о возможном расширении РПЛ до 18 команд.

"Для России 18 клубов - это нормально. У нас много крупных городов, много замечательных стадионов, однако у всех участников должно быть достаточно ресурсов, чтобы не сниматься с чемпионата посреди сезона", - приводят слова Семина российские СМИ.

Напомним, что ранее за расширение РПЛ проголосовало 15 клубов и только "Спартак" выступил против.

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