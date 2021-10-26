Сёмин высказался о возможном уходе Миранчука из "Аталанты"
Фото инстаграм Алексея Миранчука
Бывший главный тренер "Локомотива" и "Ростова" Юрий Сёмин отреагировал на информацию, что полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может зимой сменить команду.
"Почти два года назад "Аталанта" говорила, что они совершили супертрансфер, подписав Миранчука. Сейчас Алексей в состоянии проявить себя в Италии. Сегодняшние обстоятельства сложились не совсем в лучшую сторону для него. Хотя, на мой взгляд, Миранчук, имея очень мало времени, выдаёт приличный КПД. Думаю, что сейчас у Алексея хороший шанс проявить себя через игры сборной России. Что касается аренды, решать только ему", - сказал Сёмин.
Ранее агент Миранчука допустил, что в январе его клиент уйдёт в аренду в другой итальянский клуб. Вариант с возвращением в РПЛ футболистом не рассматривается.
В текущем сезоне российский хавбек сыграл за "Аталанту" всего 7 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
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