Сёмин высказался о возможном уходе Миранчука из "Аталанты"

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Сёмин высказался о возможном уходе Миранчука из "Аталанты"

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Бывший главный тренер "Локомотива" и "Ростова" Юрий Сёмин отреагировал на информацию, что полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может зимой сменить команду.

"Почти два года назад "Аталанта" говорила, что они совершили супертрансфер, подписав Миранчука. Сейчас Алексей в состоянии проявить себя в Италии. Сегодняшние обстоятельства сложились не совсем в лучшую сторону для него. Хотя, на мой взгляд, Миранчук, имея очень мало времени, выдаёт приличный КПД. Думаю, что сейчас у Алексея хороший шанс проявить себя через игры сборной России. Что касается аренды, решать только ему", - сказал Сёмин.

Ранее агент Миранчука допустил, что в январе его клиент уйдёт в аренду в другой итальянский клуб. Вариант с возвращением в РПЛ футболистом не рассматривается.

В текущем сезоне российский хавбек сыграл за "Аталанту" всего 7 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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