Семин высказался о возможном увольнении Николича из "Локомотива"

Фото: инстаграм Юрия Семина/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о возможной отставке Марко Николича с поста главного тренера московского клуба.

"Не спеши, деточка. Это только слухи, а слухи я не комментирую. Мало ли кто и что пишет", – приводит слова Семина News.ru.

Ранее сообщалось, что руководство "Локомотива" уже приняло решение об увольнении Николича и сообщило об этом сербскому специалисту. "Железнодорожники" заплатят тренеру три миллиона евро в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.

Не пропустите: В итальянском клубе отреагировали на возможное назначение Николича. | http://soccernews.ru