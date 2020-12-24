Сёмин высказался о возможном возвращении в "Локомотив"

Бывший наставник "Локомотива" Юрий Сёмин пока не знает, вернётся ли он в московский клуб.

"Позовут - пойду, не позовут - не пойду. Вот и всё", - сказал 73-летний специалист.

Сёмин покинул пост главного тренера "железнодорожников" в мае этого года в связи с истечением срока контракта.

Слухи о возвращении легенды "Локо" в столичную команду стали активно муссироваться после ухода из совета директоров Анатолия Мещерякова и Василия Кикнадзе.

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