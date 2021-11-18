Сёмин высказался о возможном возвращении в "Локомотив"

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Экс-тренер "Локомотива" Юрий Сёмин допустил, что может снова вернуться в московский клуб.

"Будет ли в "Локомотиве" спокойно? Спокойно - это тоже неправильно. Всегда должно быть напряжение. Однако правильное. Не увольнений ждать, а чтобы все вместе напряженно работали и добивались успехов. Я пока не могу понять, какое направление выбрал клуб. Если раньше акцент делался на том, чтобы больше было своих воспитанников, то сегодня, мне кажется, направление другое.

Мы должны воспитывать футболистов из других стран. А получится их продать или нет? Это очень спорный вопрос. Направление развития так часто менять нельзя.

Согласился бы я возглавить "Локомотив" после ухода Николича? А почему не согласиться? А Николич на международной арене не выиграл ни одного матча. Что будет дальше, я не могу сказать", - сказал Сёмин.

Напомним, что Сёмин покинул "Локомотив" в мае 2020 года.

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