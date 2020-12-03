Семин высказался о возможной реформе в РПЛ

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о заявлении экс-гендиректора московского "Динамо" Дмитрия Иванова изменить структуру РПЛ.

"Надо все взвесить. Самое важное в этой ситуации - обсуждать проект с действующими футбольными людьми, игроками, тренерами. Без такой дискуссии дело не пойдет! Их мнение необходимо учитывать в первую очередь. Но уже сейчас у меня возникает один вопрос.

Говорится про расширение РПЛ. Но есть ли гарантия того, что все команды доиграют сезон до конца? Есть ли уверенность, что все клубы окажутся финансово состоятельными? Ведь сейчас складывается странная ситуация с "Тамбовом". Когда он заявлялся, кто давал гарантии, что коллектив не снимется? А ведь это не единичный случай. Вспомните "Амкар", "Тосно", "Мордовию".

Согласитесь, довольно тревожная тенденция. Давайте наладим для начала вот эти простые вещи, прежде чем говорить о возможном расширении. Пусть нам ответят: «Тамбов» заявлялся на чемпионат?

Нужно побольше слушать действующих лиц, которые каждый день выходят на поле – играть, тренировать. Да, пожалуй, какие-то шаги назрели. Но, повторюсь, все надо обсуждать с футбольным миром", - передает слова Семина "СЭ".

Ранее Иванов сказал, что было бы лучше, если бы в чемпионате России было 24 команды, 2 дивизиона и деление на шестерки.

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