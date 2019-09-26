Сёмин высказался о вылете "Локомотива" из Кубка России
Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал ранний вылет своей команды из Кубка России.
"Железнодорожники" выбыли из турнира на стадии 1/16 финала, проиграв в серии пенальти "Балтике".
"Хорошая игра, болельщики сильно переживали, никто не хотел проигрывать, поэтому и было 120 минут. У нас много игроков не было. Девять, в том числе и поляки. Крыховяку дали восстановиться к следующей игре, сохранить ритм.
Молодые не потерялись, думаю, хороший тест для них. Тест куда идти дальше, как расти. Первая лига - очень сложный турнир. Они играют только во второй лиге. Для нас хорошая информация, я думаю, и для них. Почему был недоволен и за что судья дал жёлтую перед овертаймом? Был недоволен тем, что игровое время заканчивалось, шёл хороший момент, а он свистнул", - сказал Сёмин.
Стоит отметить, что "Локомотив" за последние пять сезонов трижды выигрывал Кубок России.
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