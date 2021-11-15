Семин высказался об автоголе Кудряшова в матче Хорватия - Россия

Фото: инстаграм Юрия Семина/Автор неизвестен

Известный российский тренер Юрий Семин поделился мнением об автоголе защитника сборной России Федора Кудряшова, который забил гол в свои ворота в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии (0:1).

"Проигрывает всегда команда, а не игрок. Кудряшова нельзя винить в пропущенном мяче. Болельщики не должны концентрировать всю свою обиду вокруг Федора. Команду надо поддержать и верить в их успешное выступление в стыковых матчах. Шансы попасть на чемпионат мира по-прежнему хорошие, потому что есть единый механизм, который работает. В этом заслуга Карпина. А ошибаются даже лучшие игроки мира. Португалия вон тоже в стыки попала. Нормально все будет", — приводит слова Семина Sport24.

В результате поражения сборная России не сумела завоевать прямую путевку в финальную стадию чемпионата мира. Несмотря на это, россияне продолжат борьбу за выход на мундиаль через стыковые матчи.

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