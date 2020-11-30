Семин высказался об одновременном лидерстве "Зенита", ЦСКА и "Спартака" в РПЛ
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о троевластии в Российской Премьер-Лиге. После 16 туров "Зенит", ЦСКА и "Спартак" делят первое место, набрав по 32 очка.
"Раз у трех команд равное количество очков, значит, они показывают одинаково хорошую игру. Конечно, многое будет зависеть от того, пройдут ли "Зенит" и ЦСКА в следующий европейский раунд. Это увеличивает количество матчей. Проанализируйте, все команды, которые играют в еврокубках, не только в России, практически на 80 процентов не выигрывают следующий матч. Это один из факторов. Другой – болезни и пандемия, сложно сказать что-либо. Неожиданностей может быть ещё много. А в целом на сегодняшний момент лидерство этих трёх команд закономерно", - приводит слова Семина "Чемпионат".
В 17-м туре "Спартак" дома сыграет с "Тамбовом", ЦСКА на своем поле встретится с "Химками", а "Зенит" примет "Урал".
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