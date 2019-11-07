Семин высказался об ошибке Гильерме

Наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением об ошибке голкипера Гильерме, из-за которой "Ювентус" (1:2) открыл счет в матче.

"Это не первая его ошибка? Я других не помню. Меня это не сильно беспокоит. Главное, чтобы и его не беспокоило. Вы же видите как бьет Роналду. Его удары могут отбить только лучшие голкиперы.

Как мы настраивались против Роналду? Никак, мы готовились к "Ювентусу". И что значит он плохо сыграл? Первый гол - это его заслуга. Он не может играть плохо. Роналду играет или хорошо, или очень хорошо", - заявил Семин.

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