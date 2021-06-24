Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался об отмене правила выездного гола в соревнованиях под эгидой УЕФА.

"Наверное, все правильно и справедливо. Я не думаю, что это убьет зрелищность в футболе. На это можно смотреть по-другому. Два одинаковых матча, где нужно постоянно атаковать. В любом случае нужно забить на один гол больше. Я поддерживаю это решение! Жизнь и футбол продолжаются. Постоянно происходят определенные изменения. Все это касается и нас всех..

Над этим решением работали специалисты. УЕФА всегда привлекает тренеров для принятия взвешенного решения. Работают люди, которые все знают в футболе. Возможно, есть много факторов для отмены выездного гола. В них разбиралась большая группа людей. Они — профессионалы", — сказал Семин "Спорт-Экспрессу".

Напомним, что сегодня, 24 июня, УЕФА на своем официально сайте объявили об отмене правила выездного гола во всех соревнованиях под эгидой организации.

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