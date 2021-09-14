Семин высказался об уходе Фернандеса из сборной России
Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен
Главный тренер "Ростова" Юрий Семин поделился мнением о завершении международной карьеры Марио Фернандеса.
"Он оставил хороший след в истории национальной команды. Выступление на домашнем чемпионате мира было отличным. Хорошо, что Фернандес смог сам испытать эти эмоции и подарить их болельщикам.
Его адаптация в сборной была такой же быстрой, как и в ЦСКА. Марио хорошо понимает русские традиции. Он давно приехал в Россию, живет по нашим правилам, поэтому ему и дали гражданство. Он от души выступал за сборную России.
На мой взгляд, Фернандес поспешил с завершением карьеры в сборной. Может быть, это не окончательное решение. Но в любом случае, надо поблагодарить Фернандеса за игры, проведенные в составе национальной команды. Большое спасибо, Марио", — сказал Семин для Sport24.
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