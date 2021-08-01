Семин высказался об уходе Шевченко с поста главного тренера сборной Украины

Фото: инстаграм Шевченко/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Семин поделился мнением об уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.

"Честно говоря, я не понял этого решения. Очень сильно удивлен. Андрей хорошо работал в сборной, показал высокий уровень тренерского мастерства. Да и результаты говорили сами за себя.

Еще важный момент – молодые игроки постоянно прогрессировали в сборной. Шевченко открыл много юных ребят для большого футбола – это дорогого стоит. Игроки сборной уходили в хорошие европейские клубы при Шевченко, он раскрывал их.

Может, у Шевченко другие планы. Я могу его представить в качестве главного тренера европейского клуба. Андрей знает несколько языков, свободно говорит на них. Он был выдающимся игроком, хорошо проявил себя на тренерском поприще. У него много козырей для того, чтобы возглавить европейский топ-клуб", – сказал Семин.

Напомним, что сегодня было официально объявлено об уходе Шевченко с поста главного тренера украинской сборной в связи с истечением контракта.

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