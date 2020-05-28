Семин высказался по поводу решения о проведении матчей РПЛ со зрителями

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался по поводу информации о том, что после возобновления сезона, на матчи будут допускаться 10% зрителей. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Статистика заболеваний контролируется. Органы, которые приняли такое решение, знают лучше, чем мы. Играть с болельщиками гораздо интереснее, матчи будут проходить с большей мотивацией. Поэтому я только поддерживаю такие шаги. Схожу ли сам на футбол? Жизнь покажет", - сказал Сёмин.

Напомним, рестарт чемпионата России запланирован на 21 июня.

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