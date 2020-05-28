Семин высказался по поводу решения о проведении матчей РПЛ со зрителями
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался по поводу информации о том, что после возобновления сезона, на матчи будут допускаться 10% зрителей. Об этом сообщает "Чемпионат".
"Статистика заболеваний контролируется. Органы, которые приняли такое решение, знают лучше, чем мы. Играть с болельщиками гораздо интереснее, матчи будут проходить с большей мотивацией. Поэтому я только поддерживаю такие шаги. Схожу ли сам на футбол? Жизнь покажет", - сказал Сёмин.
Напомним, рестарт чемпионата России запланирован на 21 июня.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
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