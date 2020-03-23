Сёмин: "Я буду соблюдать указ о самоизоляции"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин заявил о готовности уйти на карантин в связи с пандемией коронавируса.

Мэр российской столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому люди старше 65 лет должны с 26 марта по 14 апреля находиться дома в самоизоляции.

Тренеру "железнодорожников" в мае исполнится 73 года, поэтому он в зоне риска заражения инфекцией.

"Правила есть правила. Будем соблюдать их. Не слишком ли долгий срок выделили для самоизоляции? Сложно сказать по этому поводу, даже не знаю. Я буду соблюдать указ мэра", - сказал Сёмин.

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