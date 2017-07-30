Сёмин: "Я доволен всеми, кто выходил на поле"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился эмоциями после матча третьего тура чемпионата России против "Анжи".

"Это победа всей команды. Игроки были очень сконцентрированы и боролись за очки. "Анжи" хорошо играл, нам было достаточно сложно поменять ситуацию во втором тайме. Мы сделали определённые перестановки, и они сработали. Я доволен всеми, кто выходил на поле. Мы выиграли, это самое главное" - сказал Сёмин.

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