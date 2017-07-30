Сёмин: "Я доволен всеми, кто выходил на поле"

Теги юрий семинлокомотив москваанжи

Сёмин: "Я доволен всеми, кто выходил на поле"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился эмоциями после матча третьего тура чемпионата России против "Анжи".

"Это победа всей команды. Игроки были очень сконцентрированы и боролись за очки. "Анжи" хорошо играл, нам было достаточно сложно поменять ситуацию во втором тайме. Мы сделали определённые перестановки, и они сработали. Я доволен всеми, кто выходил на поле. Мы выиграли, это самое главное" - сказал Сёмин.

Не пропустите видеообзор матча "Локомотив" - "Анжи". | http://soccernews.ru

комментарии
Алексей

Выделить персонально никого нельзя! Потому что по качеству игры на 70% Локомотива все выглядели РОВНО! Изъяны в игре были у всех, кроме Гилерме и это понятно. Он вратарь и к нему меньше вопросов по качеству, но ПОБЕДИЛА команда, а качество игроки Локомотива будут повышать на тренировках! Есть к чему стремиться и куда расти вверх по турнирной таблице! Старт Локомотива в чемпионате выдался на УРА и в аккурат ко дню рождения президента Локо!!! Это ОТЛИЧНЫЙ подарок на день рождения президенту Локомотива Илье Геркусу! Поздравляем президента Локомотива Илью Геркуса с днём рождения, а победа, в трудной и в упорной борьбе над Анжи, как НАГРАДА за стремление Локомотива ПОБЕДИТЬ вопреки стараниям игроков Анжи. Желаем президенту Локо Илье Геркусу крепкого здоровья, счастья, благополучия и футбольного процветания Локомотиву! С победой Илья и с днём рождения! Очень РАДЫ! С победой Локомотив! Всегда РАДЫ! С победой ПАЛЫЧ! Всегда и очень РАДЫ! Наш ПАРАВОЗ вперёд лети! На ПЕРВОМ месте остановка! Очки будем считать по весне, но обороты не сбавлять, а двигаться по НАРАСТАЮЩЕЙ! Равнение на Палыча и игроков Локомотива - они сегодня ПОБЕДИЛИ всем нам на радость! Вперёд Локомотив! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!

Ответить

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 3 9
2 Зенит Санкт-Петербург 3 9
3 Ахмат 3 9
4 ЦСКА Москва 3 6
5 Краснодар 2 6
6 Уфа 3 5
7 Урал 3 5
8 Ростов 3 4
9 Рубин 3 3
10 Арсенал Тула 3 3
11 Анжи 3 3
12 Спартак Москва 2 2
13 Динамо Москва 3 1
14 Амкар 3 0
15 Тосно 3 0
16 СКА Хабаровск 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов