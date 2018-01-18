Семин: "Я не интересуюсь Марковичем, потому что он не играет уже год"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подтвердил информацию о том, что полузащитник "Ливерпуля" Лазар Маркович не перейдет в его команду.

"Я не знаю, кто интересуется Марковичем. Я им точно не интересуюсь. Мне знаком этот футболист. Но он целый год не играет. Повторюсь: я им не интересуюсь, потому что он не играет уже год. А кто его предлагает – я не знаю", - приводят слова Семина российские СМИ.

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