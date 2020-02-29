Сёмин: "Я не оскорблял судей"

Теги локомотив москваюрий семинзенит санкт-петербург

Сёмин: "Я не оскорблял судей"

Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о своем удалении в матче с "Зенитом".

"Я не оскорблял судей. Я просто сказал арбитру, что футболист "Зенита" уже третий раз нарушает правила и ему должны показать желтую карточку. Ничего грубого я не говорил.

Первая желтая? Я также не был доволен решением судьи и, наверное, вышел из технической зоны. Мне не понравилось, что Хеведес за чистый отбор получил желтую", - заявил Семин.

Напомним, что матч против "Зенита" завершился нулевой ничьей.

Читайте также: "Зенит" и "Локомотив" не выявили победителя. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Уотфорд" нанес "Ливерпулю" первое поражение в этом сезоне АПЛ

"Уотфорд" нанес "Ливерпулю" первое поражение в этом сезоне АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 46
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 35
3 Ростов Ростов 20 35
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
5 Краснодар Краснодар 19 35
6 Урал Урал 20 25
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
8 Уфа Уфа 19 25
9 Спартак Москва Спартак Москва 20 25
10 Динамо Москва Динамо Москва 20 24
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Оренбург Оренбург 19 20
13 Ахмат Ахмат 20 20
14 Рубин Рубин 19 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 20 19
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов