Сёмин: "Я не оскорблял судей"

Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о своем удалении в матче с "Зенитом".

"Я не оскорблял судей. Я просто сказал арбитру, что футболист "Зенита" уже третий раз нарушает правила и ему должны показать желтую карточку. Ничего грубого я не говорил.

Первая желтая? Я также не был доволен решением судьи и, наверное, вышел из технической зоны. Мне не понравилось, что Хеведес за чистый отбор получил желтую", - заявил Семин.

Напомним, что матч против "Зенита" завершился нулевой ничьей.

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