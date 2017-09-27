Семин: "Я - не сторонник ротации"

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Семин: "Я - не сторонник ротации"Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался об использовании в матчах ротации состава.

"Я - не сторонник большой ротации. Она должна быть только тогда, когда один футболист сильнее другого. Если один и тот же играет 60 матчей, и он - лучший, то зачем проводить ротацию? Я таких вещей не делаю. Если кто-то физически сдаст в матче, значит, поменяем его. И у него есть шанс пропустить следующий матч. Это и есть для меня ротация. А искусственная ротация, думаю, никому не идет на пользу. Искусственно вводить молодых футболистов тоже никому не идет на пользу. Все должно проходить через мастерство, конкуренцию на тренировках и матчи", - цитирует наставника "железнодорожников" СЭ.

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комментарии
Евгений

Юрий Сёмин: - "Я - не сторонник ротации", а я сторонник. Ротацию надо производить и наигрывать два состава для умелого руководства игрой и предотвращения функционального спада. А спад НАГРЯНЕТ тогда, когда его Сёмин не ждёт и он помешает Локомотиву бороться за медали чемпионата. Вот тогда Сёмин ЗАЧЕШЕТСЯ, но будет уже ПОЗДНО! Ротация это веление времени и признак тренерского МАСТЕРСТВА! Пройти сезон РОВНО и без ПРОВАЛОВ!!!

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