Семин: "Я не видел ни разу, чтобы Денисов опоздал на тренировку, нарушил режим или не лег под удар"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что его полностью устраивают профессиональные качества полузащитника Игоря Денисова.
"В первую очередь надо говорить о его отношении к футболу, а оно у него профессиональное. Я не видел ни разу, чтобы Денисов опоздал на тренировку, нарушил режим или не лег под удар. А дальше тренер должен решить сам: брать игрока или нет.
У меня отношение к игроку складывается по футбольным критериям. Будет он полезен для сборной России на поле? Значит надо брать. Если нет, значит нет", – приводят слова Семина российские СМИ.
Напомним, что 32-летний Денисов не вызывается в сборную России из-за конфликта с главным тренером команды Станиславом Черчесовым.
Не пропустите: Семин назвал лучшего игрока РФПЛ по объему проделанной скоростной работы. | http://soccernews.ru
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