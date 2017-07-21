Семин: "Я очень благодарен ребятам, была большая самоотдача"

Наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу над ЦСКА (3:1).

"Эмоции самые положительные. Если бы не повреждения Ари и Денисова... А так все, наверное, и не думали, что "Локомотив" за неделю может три матча провести. Завершающая игра получилась лучшей, но при моем участии на сегодняшний день я очень благодарен ребятам, была большая самоотдача, выдержали большое давление от ЦСКА, а потом предложили свои правила игры, и, считаю, заслуженно победили" - приводят слова Семина российские СМИ.

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