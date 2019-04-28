Семин: "Я рад положительному результату. Это самое главное"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победный матча над "Енисеем" (2:1) в рамках 26-го тура РПЛ.
"Самое важное, мы взяли три очка в сложном матче, в тяжелой борьбе. Почему он сложный? Есть причины. У нас очень много вынужденных замен в последнее время получается. Вести 1:0 - очень хорошо, но последние матчи нам не удается забить второй гол, когда команда противника раскрывается. Так было и с ЦСКА, и сегодня. Но я рад положительному результату. Это самое главное", - сказал Семин.
"Локомотив" располагается на 2 месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 5 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|25
|54
|2
|Локомотив Москва
|25
|46
|3
|ЦСКА Москва
|25
|44
|4
|Краснодар
|25
|43
|5
|Спартак Москва
|25
|39
|6
|Арсенал Тула
|25
|38
|7
|Ростов
|26
|36
|8
|Оренбург
|25
|35
|9
|Ахмат
|26
|35
|10
|Урал
|26
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|25
|27
|14
|Уфа
|26
|25
|15
|Анжи
|26
|20
|16
|Енисей Красноярск
|25
|16