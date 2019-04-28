Семин: "Я рад положительному результату. Это самое главное"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победный матча над "Енисеем" (2:1) в рамках 26-го тура РПЛ.

"Самое важное, мы взяли три очка в сложном матче, в тяжелой борьбе. Почему он сложный? Есть причины. У нас очень много вынужденных замен в последнее время получается. Вести 1:0 - очень хорошо, но последние матчи нам не удается забить второй гол, когда команда противника раскрывается. Так было и с ЦСКА, и сегодня. Но я рад положительному результату. Это самое главное", - сказал Семин.

"Локомотив" располагается на 2 месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 5 баллов.

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