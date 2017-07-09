Семин заблокировал один из входящих трансферов "Локомотива"

Теги вячеслав караваевлокомотив москваюрий семинспарта прага

Семин заблокировал один из входящих трансферов "Локомотива"Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заблокировал один из возможных входящих трансферов своего клуба.

Как информирует МАТЧ ТВ, защитник чешской "Спарты" Вячеслав Караваев мог продолжить карьеру в стане "железнодорожников", однако от услуг 22-летнего бека отказался наставник российской команды.

В завершившемся сезоне Караваев забил 4 мяча и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за "Спарту".

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комментарии
спарта

а на фото вообще не понятно кто. автор убейся об стену

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спарта

Может Спарта ? Караваев вроде там играет. автор ты деген?

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