Семин заблокировал один из входящих трансферов "Локомотива"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заблокировал один из возможных входящих трансферов своего клуба.

Как информирует МАТЧ ТВ, защитник чешской "Спарты" Вячеслав Караваев мог продолжить карьеру в стане "железнодорожников", однако от услуг 22-летнего бека отказался наставник российской команды.

В завершившемся сезоне Караваев забил 4 мяча и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за "Спарту".

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