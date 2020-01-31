Сёмин заблокировал переход Алексея Миранчука в "Милан"

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Сёмин заблокировал переход Алексея Миранчука в "Милан"

"Милан" в четверг сделал "Локомотиву" предложение об аренде полузащитника Алексея Миранчука, утверждает Betting Insider.

По информации источника, "россонери" выразили готовность позаимствовать российского хавбека до конца сезона за 3 миллиона евро с правом выкупа за 15 миллионов.

24-летний футболист дал согласие на переход в "Милан", однако сделку заблокировал главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин.

Алексей Миранчук является воспитанником "Локомотива". В текущем сезоне он провёл 21 матч, забил 9 голов и сделал 4 ассиста.

Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2021 года. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

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