Сёмин заблокировал переход Алексея Миранчука в "Милан"
"Милан" в четверг сделал "Локомотиву" предложение об аренде полузащитника Алексея Миранчука, утверждает Betting Insider.
По информации источника, "россонери" выразили готовность позаимствовать российского хавбека до конца сезона за 3 миллиона евро с правом выкупа за 15 миллионов.
24-летний футболист дал согласие на переход в "Милан", однако сделку заблокировал главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин.
Алексей Миранчук является воспитанником "Локомотива". В текущем сезоне он провёл 21 матч, забил 9 голов и сделал 4 ассиста.
Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2021 года. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.
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|Лацио
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|Кальяри
|21
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|Парма
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|Наполи
|21
|27
|11
|Болонья
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|Торино
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|13
|Фиорентина
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|24
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|Сассуоло
|21
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|21
|20
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|Лечче
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|СПАЛ
|21
|15
|19
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|21
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