Сёмин заинтересован в приглашении двух перуанских нападающих

Теги локомотив москваюрий семин

Сёмин заинтересован в приглашении двух перуанских нападающих

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин заинтересован в приглашении двух перуанских нападающих - Рауля Руидиаса из "Ольборга" и Эдисона Флореса из "Морелии".

"Я бы хотел видеть в команде Руидиаса и Флореса, потому что я слежу за сборной Перу и знаю, какие там хорошие игроки. Потому они и вышли на ЧМ-2018. Хотел бы взять и Хосе Паоло Герреро, но он несколько дороговат для нас" - цитирует Сёмина La Republica.

Отметим, что в "Локомотиве" уже играет один перуанец - Джефферсон Фарфан.

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