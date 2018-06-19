Сёмин заинтересован в возвращении Жемалетдинова в "Локомотив"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал информацию о возможном возвращении в московский клуб полузащитника "Рубина" Рифата Жемалетдинова.

"Пока не могу подтвердить. Когда увижу его на тренировке, тогда дам подтверждение. Заинтересован ли я в его услугах? Конечно. Надо, чтобы возвращался" - сказал Сёмин.

Ранее сообщалось, что 21-летний Жемалетдинов уже находится в Москве и вскоре перейдёт в "Локомотив" за 1,5 миллиона евро. | http://soccernews.ru