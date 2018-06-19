Сёмин заинтересован в возвращении Жемалетдинова в "Локомотив"

Теги локомотив москварубинрифат жемалетдиновюрий семин

Сёмин заинтересован в возвращении Жемалетдинова в "Локомотив"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал информацию о возможном возвращении в московский клуб полузащитника "Рубина" Рифата Жемалетдинова.

"Пока не могу подтвердить. Когда увижу его на тренировке, тогда дам подтверждение. Заинтересован ли я в его услугах? Конечно. Надо, чтобы возвращался" - сказал Сёмин.

Ранее сообщалось, что 21-летний Жемалетдинов уже находится в Москве и вскоре перейдёт в "Локомотив" за 1,5 миллиона евро. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Испания минимально обыгрывает Иран во втором туре группе "В"

Испания минимально обыгрывает Иран во втором туре группе "В"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов