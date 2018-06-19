Сёмин заинтересован в возвращении Жемалетдинова в "Локомотив"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал информацию о возможном возвращении в московский клуб полузащитника "Рубина" Рифата Жемалетдинова.
"Пока не могу подтвердить. Когда увижу его на тренировке, тогда дам подтверждение. Заинтересован ли я в его услугах? Конечно. Надо, чтобы возвращался" - сказал Сёмин.
Ранее сообщалось, что 21-летний Жемалетдинов уже находится в Москве и вскоре перейдёт в "Локомотив" за 1,5 миллиона евро. | http://soccernews.ru
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|Краснодар
|30
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|5
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|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
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|8
|Динамо Москва
|30
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|9
|Ахмат
|30
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|Рубин
|30
|38
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|Урал
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|Ростов
|30
|37
|13
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|Анжи
|30
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|15
|Тосно
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|СКА Хабаровск
|30
|13