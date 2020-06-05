Семин заявил, что болельщики "Локомотива" самые лучшие

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в инстаграме посвятил пост болельщикам "железнодорожников".

Напомним, 31 мая 73-летний специалист покинул московский клуб. Его место занял серб Марко Николич.

"Дорогие болельщики! Спасибо Вам за все! Это были замечательные 4 года! Вы были лучшие!" - написал тренер.

Под руководством Семина "Локомотив" трижды становился чемпионом России, шесть раз выиграл Кубок страны, а также три раза - Суперкубок.

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