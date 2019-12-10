Семин заявил, что хотел бы видеть Сычева в "Локомотиве"

Теги локомотив москваюрий семиндмитрий сычев

Семин заявил, что хотел бы видеть Сычева в "Локомотиве"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал новость о том, что экс-форвард команды Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Специалист отметил, что был бы рад видеть спортсмена в команде.

"Я хотел бы видеть Сычева в "Локомотиве", но это вопрос к руководству. Сычев - часть "Локомотива", игрок, который приносил клубу золотые медали, и важная фигура в российском футболе", - сказал Семин.

Сычев играл в "Локомотиве" с 2004 по 2015 год, а также с 2017 по 2018 год. В составе "железнодорожников" футболист становился победителем чемпионата России в 2004 году.

А еще:  "Локомотив" отреагировал на решение Сычёва завершить карьеру| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Анчелотти, возможно, покинет "Наполи" после матча с "Генком"

Анчелотти, возможно, покинет "Наполи" после матча с "Генком"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов