Семин заявил, что хотел бы видеть Сычева в "Локомотиве"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал новость о том, что экс-форвард команды Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Специалист отметил, что был бы рад видеть спортсмена в команде.

"Я хотел бы видеть Сычева в "Локомотиве", но это вопрос к руководству. Сычев - часть "Локомотива", игрок, который приносил клубу золотые медали, и важная фигура в российском футболе", - сказал Семин.

Сычев играл в "Локомотиве" с 2004 по 2015 год, а также с 2017 по 2018 год. В составе "железнодорожников" футболист становился победителем чемпионата России в 2004 году.

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