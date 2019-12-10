Семин заявил, что хотел бы видеть Сычева в "Локомотиве"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал новость о том, что экс-форвард команды Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Специалист отметил, что был бы рад видеть спортсмена в команде.
"Я хотел бы видеть Сычева в "Локомотиве", но это вопрос к руководству. Сычев - часть "Локомотива", игрок, который приносил клубу золотые медали, и важная фигура в российском футболе", - сказал Семин.
Сычев играл в "Локомотиве" с 2004 по 2015 год, а также с 2017 по 2018 год. В составе "железнодорожников" футболист становился победителем чемпионата России в 2004 году.
А еще: "Локомотив" отреагировал на решение Сычёва завершить карьеру| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Семак поделился ожиданиями от встречи с "Бенфикой"
-
1
"Ливерпуль" в гостевом матче Лиги Чемпионов обыграл "Зальцбург"
-
1
"Наполи" разгромил "Генк" и прошел в плей-офф Лиги Чемпионов
-
Сарри рассказал, чего ожидает от матча с "Байером"
-
Симеоне прокомментировал предстоящий матч с "Локомотивом"
-
1
Анчелотти, возможно, покинет "Наполи" после матча с "Генком"
-
Кержаков и Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "Бенфикой"
-
1
Спаллетти не возглавит "Наполи"
-
АЕК представил Карреру
-
"Вест Хэм" намерен уволить главного тренера Пеллегрини
-
1
Голкипер "Генка" стал самым молодым вратарём в истории Лиги Чемпионов
-
Семин заявил, что хотел бы видеть Сычева в "Локомотиве"
-
"Тоттенхэм" отправился на матч с "Баварией" без ряда основных футболистов
-
Сёмин прокомментировал санкции ВАДА, наложенные на Россию
-
Крыховяк сказал, что "Локомотив" готов к матчу с "Атлетико"
-
"Арсенал" нацелился на тренера Паулу Соуза
-
Червиченко прокомментировал новость о завершении карьеры Сычевым
-
Дом Милинковича-Савича ограбили на 100 тысяч евро
-
"Зенит" из-за автогола проиграл "Бенфике" в Юношеской лиге УЕФА
-
2
Тухель высказался о конфликте с Мбаппе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15